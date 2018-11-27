Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.

Подчеркнув, что между азербайджанским и чеченским народами исторически существуют дружественные связи, глава государства сказал, что сегодня сотрудничество поднялось на новый уровень.

Президент Ильхам Алиев передал Рамзану Кадырову и всему дружественному чеченскому народу поздравления в связи с большими успехами, достигнутыми в социально-экономической сфере, и отметил особую роль Рамзана Кадырова в достижении этих успехов.

В то же время глава государства подчеркнул важность установления стабильности и благополучия в Чеченской Республике Российской Федерации. Президент Ильхам Алиев сказал, что опирающиеся на стратегическое партнерство между Азербайджаном и Российской Федерацией двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах, и особо подчеркнул роль в этом деле регулярных взаимных визитов глав двух государств.

Президент Ильхам Алиев, отметив наличие высокого уровня доверия и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, подчеркнул значимость Межрегионального форума, проведенного во время визита Владимира Путина в Азербайджан.

Глава государства сказал, что сотрудничество Азербайджана с республиками Северного Кавказа Российской Федерации, в том числе с Чеченской Республикой, внесло вклад в дело укрепления связей между двумя странами. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит делегации во главе с Рамзаном Кадыровым в Азербайджан послужит еще большему расширению азербайджано-российских двусторонних отношений и сотрудничеству с Чеченской Республикой.

Глава Чеченской Республики, поблагодарив за теплые слова, отметил, что в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева достигнуто большое развитие, проведена большая работа по укреплению солидарности между религиозными общинами, в том числе между мусульманами.

Рамзан Кадыров сказал, что между двумя народами существуют дружественные и братские связи, и добавил, что всегда с чувством большой признательности вспоминает помощь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, оказанную чеченскому народу.

Кадыров отметил, что для увековечивания памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Чеченской Республике планируется открыть парк, который будет носить имя великого лидера, и в Чеченской Республике с нетерпением ждут участия президента Ильхама Алиева в церемонии открытия этого парка.

Глава государства с чувством благодарности принял приглашение посетить Чеченскую Республику.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное уважение к памяти великого лидера Гейдара Алиева и сказал, что в Азербайджане с глубоким уважением чтят память Ахмада-хаджи Кадырова, сыгравшего особую роль в том, что в самые трудные годы чеченский народ преодолел испытания.

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан обед в честь главы Чеченской Республики Российской Федерации Рамзана Кадырова.

Minval.az