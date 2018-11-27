Победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада Пятого, сообщает издание Islam News.

Свадьба состоялась в Москве в комплексе Barvikha Concert Hall. Официально о ней не сообщалось.

Свадьба состоялась 22 ноября и была «безалкогольной и с халяльной едой». «Во время торжественной церемонии верховный правитель Малайзии вышел к публике в малайзийской национальной одежде, а невеста — в русском наряде», — пишет Islam News.

Новость о свадьбе короля со ссылкой на Islam News появилась на сайте старейшей газеты Малайзии The New Straits Times (новость сохранилось в кэше Google) и газеты Sinar Harian, однако позднее оба материала удалили. Малазийское издание Kumparan отмечает, что церемония проходила во время отпуска по болезни короля, который он взял еще в начале ноября. Отпуск продлится до 31 декабря. Kumparan также рассказывает, что Воеводина в апреле приняла ислам и изменила свое имя на Рихану Оксану Горбатенко.

В 2015 году Воеводина стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва» в 2015 году. Тогда ей было 22 года.

Мухаммад Пятый является единственным малазийским королем, которого короновали, когда он не был женат. Сейчас ему 49 лет, он был избран королем в декабре 2016 года. В 2004 году он, будучи султаном, женился на женщине по имени Тенгку Зубайдах Тенгку Норудин из королевской семьи Паттани, но в 2008 году пара развелась.

Малайзия — одна из немногих монархий в мире, где короля выбирают сроком на пять лет. За его кандидатуру голосуют девять потомственных cултанов. У короля широкие представительские функции, однако он не может самостоятельно принимать законы и поправки к ним. Основные функции государственного управления лежат на парламенте и кабинете министров во главе с премьер-министром.

Minval.az