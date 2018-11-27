Национальный грузоперевозчик Азербайджана Silk Way получил в свое распоряжение еще один самолет Boeing 747-400.

Это уже десятый самолет типа Boeing-747, который будет эксплуатироваться авиакомпанией.

Поставка нового авиалайнера даст возможность авиакомпании еще более расширить географию полетов.

В течение последних 10 лет Международный аэропорт Гейдар Алиев превратился в крупный транспортный узел (хаб) грузовых авиаперевозок. Сегодня гражданская авиация Азербайджана заявила себя как официальный авиаперевозчик проекта Великий Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад.

Приобретение новых широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing 747, прекрасно зарекомендовавших себя на рынке грузоперевозок, является важной частью претворения данной стратегии в жизнь.

Minval.az