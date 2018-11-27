Комплексная профилактика будет проведена в эфирном пространстве Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на источник на рынке телерадиовещания страны во вторник.

Сообщается, в связи с профилактическими работами третьего декабря будет приостановлено вещание телеканалов и радиостанций. Приостановка вещания будет в силе с 06:00 до 15:00 в указанный день.

Профилактика в эфирном пространстве проводится согласно с утвержденным ранее расписанием, согласованным с телерадиокомпаниями республики.

В течение 2018 года было предусмотрено проведение четырех комплексных профилактик, три из которых были осуществлены в феврале, июне и сентябре соответственно.

Комплексные профилактические работы предполагают проверку технического состояния всего оборудования телерадиовещателей и осуществляются во избежание технических проблем.

Minval.az