Комплексная профилактика будет проведена в эфирном пространстве Азербайджана.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на источник на рынке телерадиовещания страны во вторник.
Сообщается, в связи с профилактическими работами третьего декабря будет приостановлено вещание телеканалов и радиостанций. Приостановка вещания будет в силе с 06:00 до 15:00 в указанный день.
Профилактика в эфирном пространстве проводится согласно с утвержденным ранее расписанием, согласованным с телерадиокомпаниями республики.
В течение 2018 года было предусмотрено проведение четырех комплексных профилактик, три из которых были осуществлены в феврале, июне и сентябре соответственно.
Комплексные профилактические работы предполагают проверку технического состояния всего оборудования телерадиовещателей и осуществляются во избежание технических проблем.