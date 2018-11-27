Лишь 38% респондентов одобряют работу действующего президента США Дональда Трампа, передает американский телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса Gallup.

Согласно результатам последнего исследования, работу Трампа не одобряют шесть из десяти жителей США.

В последний раз рейтинг одобрения американского лидера падал ниже 40% несколько недель назад, отмечает телеканал. Последний рейтинг одобрения Трампа снизился на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим — с 43% до 38%. Рейтинг неодобрения вырос на семь процентных пунктов с прошлой недели — с 53% до 60%.

Опросы Gallup проводятся каждую неделю.

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