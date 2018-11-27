Министры обороны Грузии и ФРГ Леван Изория и Урсула фон дер Ляйен подписали в Германии первое в истории двусторонних отношений соглашение о сотрудничестве в военной сфере, сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

«Впервые в истории нашего сотрудничества было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в котором отмечено, что Германия вновь будет поддерживать политику открытых дверей НАТО в отношении Грузии и сделает максимум на пути интеграции страны в НАТО», — заявил Изория после встречи с фон дер Ляйен в ходе своего визита в Германию. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Стороны в рамках встречи обсудили вопросы углубления сотрудничества двух стран в оборонной сфере и наметили новые направления.

Изория также планирует принять участие в Берлине в международной конференции по вопросам безопасности.

Minval.az