Сотрудники Бакинского главного таможенного управления пресекли реализацию ввезенных в Азербайджан контрабандным путем 512 флаеров и 150 225 штук различных видов петард, гражданский оборот которых ограничен, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном во вторник.

Пиротехнические и быстровоспламеняющиеся средства были обнаружены в управляемом гражданином Азербайджана грузовом автомобиле «İVECO OTOYOL» на территории Гарадагского района Баку.

По факту проводится расследование.

Minval.az