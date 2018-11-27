28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах будет слабый туман. Юго-западный ветер временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 8-10, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

28 ноября в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла.

Minval.az