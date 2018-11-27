«Бакинский метрополитен откликнулся на просьбу «Карабаха», который встретится со «Спортингом» (Португалия) в V туре Лиги Европы».

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, вход на станцию «Кёроглу» будет открыт после матча до тех пор, пока это необходимо.

Отметим, что предстоящий 29 ноября на Бакинском олимпийском стадионе матч начнется в 21:55. Поскольку встреча завершится поздней ночью, клуб обратился к руководству метрополитена с просьбой продлить время работы метро до часа ночи, чтобы болельщики смогли спокойно добраться до дома.

Minval.az