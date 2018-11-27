Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что тело журналиста Джамаля Хашукджи расчленяли под музыку.

«Я их (аудиозаписи — ред.) слушал. Его убили за семь минут. Это было преднамеренное убийство… Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело. Можно заметить, что он наслаждается», — сказал Чавушоглу в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Мы не думаем, что люди, приехавшие в Турцию, действовали самостоятельно. Они бы не осмелились. Однако без доказательств я не могу ничего сказать», — добавил министр.

Minval.az