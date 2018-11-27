Самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию Китая.

Об этом сообщила газета «Женьминь Жибао».

Газета опубликовала список ста граждан КНР, которые внесли отличительный вклад в развитие страны и претворение в жизнь политики реформ и открытости. Среди них оказался Ма Юнь (китайское имя Джека Ма — прим. «Ленты.ру»). Когда именно он вступил в партию, не уточняется.

Государство отметило его вклад в развитие экономики, в частности, создание электронных торговых платформ, электронных платежных систем и основы для облачного программирования, развитие логистики, создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, а также создание новой системы социального кредита с помощью технологий больших данных.

Помимо прочего, Джек Ма получил почетное звание «Выдающегося строителя социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу».

Minval.az