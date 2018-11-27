Сразу четыре делегации отказались от получения юбилейных медалей в ходе 52-го заседания генассамблеи ПАЧЭС в Ереване.

По информации портала news.am, после вступительной части спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян объявил о награждении всех национальных делегаций медалями в связи с 25-летием организации, однако сразу четыре делегации – Грузии, Азербайджана, Турции и Украины – отказались от медалей.

Представитель грузинской делегации (глава отсутствовал) заявил, что глава делегации отказывается и просит не обсуждать вопрос. Глава азербайджанской делегации Эльдар Гулиев сообщил, что мало времени находится на посту делегации и потому ему совесть не позволяет принять такую высокую награду. При этом Гулиев особо подчеркнул, что вопрос не связан с политикой, и в Ереване его очень хорошо принимают. Глава турецкой делегации заявил, что не имеет чести принять медаль. Глава украинской делегации Чубаров также не прибыл в Ереван и от медали письменно отказался.

В этой связи Ара Баблоян был вынужден напомнить, что награда касается не только глав, но самих делегаций, честно проработавших четверть века. Генеральный секретарь организации Асаф Гаджиев заметил, что не стоит делать из этого трагедии, тем более, что глава турецкой делегации вообще еще не утвержден. Баблоян согласился с тем, что не стоит делать трагедии, и отметил, что не получившие сегодня медали могут сделать это на ближайших заседаниях, скажем, в Баку.

Minval.az