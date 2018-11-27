Высказывания президента Ирана Хасана Роухани, который ранее назвал Израиль «поддельным режимом», усиливают изоляцию его страны в мире.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео.

По его версии, президент Ирана «вновь призвал к уничтожению Израиля». «Такие заявления усиливают напряженность в регионе, по-видимому, призывая к войне. На международной конференции Исламского единства Роухани также призвал мусульман во всем мире объединиться против Соединенных Штатов. Это опасный и безответственный шаг, который еще больше усилит изоляцию Ирана», — говорится в распространенном заявлении Помпео.

Он полагает, что президент Ирана «работает над тем, чтобы еще больше изолировать иранский режим как от мира, так и от иранского народа». «Иранский народ знает лучше и не согласен со своим правительством, которое на протяжении 39 лет ужасно представляло его в мире. Люди страдают от этой тирании слишком долго», — заключил Помпео. Он неоднократно обращался к иранскому народу с призывом поддержать политику США против властей этой исламской республики.

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