Число пострадавших при землетрясении в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 780 человек, сообщает Tasnim.

По данным агентства, землетрясение повредило до 300 жилых домов.

Президент страны Хасан Роухани призвал власти провинции оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения и мобилизовать все учреждения для оказания помощи.

Кроме того, из материалов иракского телеканал Rudaw стало известно о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 пострадали.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в районе ирано-иракской границы. Толчки зафиксировали в 16:37 по местному времени. Очаг залегал на глубине десяти километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.

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