Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия не будет выступать с официальным заявлением по ситуации в Керченском проливе в рамках предложенной Украиной повестки, передает РИА «Новости».

Россия и Украина предоставили свои повестки по инциденту в Керченском проливе. Совбез ООН отклонил российскую повестку.

«Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня», — сказал Полянский.

Он также выразил сожаление в связи с итогами голосования Совбеза по предложенной Россией повестке заседания.

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