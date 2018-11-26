Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе: «за» обсуждение было 4 голоса, «против» — 7, представители четырех стран воздержались. Таким образом, предварительная повестка заседания, в которую Россия предлагала внести обсуждение конфликта, не была утверждена, сообщает РБК.​

Этот вопрос Совет безопасности ООН рассматривал в экстренном порядке по инициативе Москвы. Как ранее сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, запрос срочного созыва открытого заседания был связан с «опасным развитием ситуации» в Азовском море.

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