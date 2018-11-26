Второй тур президентских выборов в Грузии состоится 28 ноября. На символической виртуальной арене два кандидата: Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Но суть всем предельно ясна: «против» Саакашвили или «за» него? Осталось потерпеть всего пару дней, чтобы выяснить, кого же изберут граждане Грузии.

В преддверии второго тура президентских выборов корреспондент Minval.az Яна Мадатова приехала в Тбилиси с целью освещения ситуации, складывающейся вокруг предвыборной гонки:

— Ситуация на самом деле непростая, так как народ страны – как и должно быть во время выборов – раскололся на несколько лагерей, но все же несомненным лидером большинства является Григол Вашадзе.

24 ноября оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» под лозунгом «НЕТ НАЦИЗМУ» провела митинг на площади Свободы в поддержку провластного кандидата в президенты республики Саломе Зурабишвили. Идея митинга была следующей: построить его по сценарию акции протеста против возможного возвращения к руля власти бывшей правящей партии «Единое национальное движение», чей кандидат — Григол Вашадзе – борется с Зурабишвили за президентский пост во втором туре выборов.

Глава партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили заявила перед немногочисленными собравшимися о том, что «объявление этих криминалов главной оппозиционной силой было предательством, потому что главной, ведущей политической силой страны является оппозиция, в частности «Альянс патриотов Грузии» — с Саломе Зурабишвили во главе». Глава партии призывала подумать о будущем детей, которые могут оказаться в руках маньяков. А потому отдать страну на растерзание «мракобесам» – это преступление.

— Нет «Национальному движению»! Нет возвращению в прошлое! Деятельность ЕНД в Грузии должна быть полностью запрещена, и Саломе Зурабишвили положит этому безобразию конец, — подытожила Ирма Инанишвили.

Мнения по этому поводу самые разные. Так, опрошенные журналистами жители Тбилиси рассказали о том, что немногочисленная аудитория митинга, пошедшего в «поддержку» Саломе Зурабишвилли, была проплачена, кроме того, эти люди вовсе не собирались голосовать за «святую» Саломе: люди просто получили какую-то часть денег, которую они, как налогоплательщики, добросовестно выплачивают в казну. Но истинные сторонники Саломе Зурабишвили все же были. Эти люди рассчитывают на стабильность в стране, и считают, что если к власти в стране вернется опальный ныне Саакашвили, то у «криминала» будут развязаны руки.

— Он освободит из тюрьмы своих сторонников, и начнется самая настоящая криминальная разборка, — рассказал «Минвалу» житель Тбилиси Вано Ахавия. – Ни в коем случае нельзя этого допустить.

На вопрос «о свободе выбора в стране и демократических реформах» В. Ахавия ответил, что ему гораздо больше по душе азербайджанский принцип власти:

— В вашей стране есть хозяин, который реально сдерживает криминал, ваш лидер остановил войну и идет путем правильных экономических реформ. У нас же различные группировки пытаются дорваться до власти с одной целью: творить беспредел. А этого ни в коем случае нельзя допустить. Стране нужен хозяин, который вернет утерянную стабильность.

Также В. Ахавия отметил, что в Тбилиси очень любят азербайджанцев, неплохо относятся и к армянам, но последние – в отличии от азербайджанцев, постоянно закручивают гайки интриг.

Тбилиси сегодня пестрит плакатами с фото кандидатов. Парламентская площадь сегодня, в преддверии выборов, представляет собой территорию палаточного военного лагеря, украшенного флагами Грузии, ЕС, США и Израиля. Около ограждения, перекрывающего вход в Парламент – фотографии молодых ребят чеченской национальности, убитых по подозрению в причастности к террористической организации. Мужчина в военной форме охотно согласился дать интервью «Минвалу», в котором рассказал о том, что на самом деле эти парни не имели никакого отношения к террористам, просто правящая власть хотела спровоцировать межнациональное столкновение между чеченцами и грузинами.

— Мы предпочитаем жить в мире и согласии с представителями всех национальностей, поживающих на территории нашей страны, — говорит наш собеседник. – И понимаем, насколько подло и низко стравливать между собой народы. Это недопустимо, Грузия всегда была многонациональной страной.

Атмосфера в грузинской столице немного напряженная, чувствуется, что город готов к борьбе. Опрошенные нами люди четко дали понять: если Саломе Зурабишвили устроит фальсификацию с подтасовкой голосов, это закончится народными волнениями, в ходе которых будут серьезные столкновения между сторонниками и противниками партии «Альянс патриотов Грузии».

Яна Мадатова, Тбилиси

Minval.az