Водитель такси, а также пассажиры, ехавшие из Азербайджана в Грузию, стали жертвами разбойного нападения неподалеку от ТПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница).

Как пишет «Новости-Грузия», об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник утром. Злоумышленники на машине перекрыли дорогу автомобилю и стали избивать таксиста. Досталось и пассажирам, которые, по данным телекомпании Рустави-2, являются гражданами Азербайджана. Преступники забрали деньги, ключи от машины и скрылись с места преступления.

Сын пострадавшего водителя рассказал, что злоумышленники использовали газовое оружие.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.

Minval.az