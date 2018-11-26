Армянский военнопленный направил обращение и.о. обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну об освобождении военнопленных и заложников по принципу «всех на всех».

Как говорится в понедельник в сообщении Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, армянский военный Багдасарян Арсен Эдуардович (1994 года рождения), который был задержан на территории Агдамского района Азербайджана при попытке совершить провокацию на линии соприкосновения войск и приговоренный решением Гянджинского суда по особо тяжким преступлениям к 15 годам лишения свободы, обратился к Николу Пашиняну об освобождении заложников по принципу «всех на всех».

Багдасарян попросил Госкомиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана обнародовать написанное им обращение.

Minval.az