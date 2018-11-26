Глава МИД России Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе «однозначной провокацией» Киева, сообщает «Интерфакс».

По словам Лаврова, Украина нарушила нормы международного права и создала угрозу для движения кораблей в районе пролива. «Нарушение произошло, причем произошло достаточно опасными методами — маневрирование в узком проливе, конечно, могло создавать и создавало угрозу и риски для нормального движения судов по этой акватории», — заявил Лавров.

Введение военного положения в Украине глава российского МИД назвал попыткой Киева «вырулить» из ситуации, «которая населением воспринимается все более негативно». «Уже, вы знаете, запущен процесс объявления военного положения, уже [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя», — отметил Лавров.

Он также призвал страны Запада удержать Киев от обострения конфликта. «Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине», — сказал Лавров.

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