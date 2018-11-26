27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Ожидается умеренный юго-западный ветер, днем с усилением.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 5-8 градусов, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Юго-западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что в Баку и на Абшеронском полуострове и в некоторых районах страны с полудня 27 до полудня 29 ноября временами ожидается усиление юго-западного ветра.

Minval.az