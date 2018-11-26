Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел в акваторию Черного моря на фоне инцидента в Керченском проливе.

Как передает Лента.ру со ссылкой на planeradar.ru, самолет с позывным BASTE41 поднялся с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 08:50 по московскому времени (09:50 по бакинскому времени) и направился в акваторию Черного моря.

Пролетев через воздушное пространство Болгарии, он направился в сторону Крыма, а затем совершил разведывательный полет вдоль российского побережья Черного моря.

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