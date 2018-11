Турецкий военный вертолет разбился в Стамбуле, упав между жилыми домами.

Инцидент произошел на улице Фыртына в стамбульском районе Санджактепе. Вертолет упал в жилом квартале. Погибли 4 человека, есть раненые.

По предварительным данным, взрыва на борту вертолета не было, наиболее вероятной причиной катастрофы является техническая неисправность.

BREAKING: Turkish military helicopter crashes in a residential area of Istanbul, 3 soldiers killed and one wounded. pic.twitter.com/RkDQSboLpa

