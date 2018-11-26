Турецкий военный вертолет разбился в Стамбуле, упав между жилыми домами.

Инцидент произошел на улице Фыртына в стамбульском районе Санджактепе. Вертолет упал в жилом квартале. Погибли 4 человека, есть раненые.

По предварительным данным, взрыва на борту вертолета не было, наиболее вероятной причиной катастрофы является техническая неисправность.

Minval.az