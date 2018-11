Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет, сообщают в понедельник утром ведущие местные газеты Corriere della Sera и Repubblica.

Бертолуччи — автор «Конформиста» (Il Conformista, 1970), «Последнего танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi, 1972), «Двадцатого века» (Il Novecento, 1976), «Последнего императора» (The Last Emperor, 1987) «Маленького Будды» (Little Buddha, 1993), «Ускользающей красоты» (Stealing Beauty, 1996) и «Мечтателей» (The Dreamers, 2003).

Творчество режиссера было отмечено престижными кинематографическими наградами. Он является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.

Minval.az