Американский актер Уилл Смит и пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сняли серию видео, сообщает «Советский спорт».
Сюжет роликов — это попытки голливудской звезды поучаствовать в Гран-при Абу-Даби вместо гонщика.
«Эй, Льюис, извини, извини. Тут такое дело, послушай, это единственная возможность в моей жизни, а ты уже выиграл чемпионат. Наплюй ты на гонку! Никто не заметит разницы, ты черный, я черный. Им всем безразлично. Извини, дружище», — сказал Смит связанному британскому спортсмену, после чего вышел к болиду Хэмилтона в его шлеме.
Однако команда гонщика заметила подмену и вывела Смита из боксов.
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Something’s not quite right here… 🤔#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/azgZ70qz1w
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 25 ноября 2018 г.
Sorry, not today, Will… 😂😂😂#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/w90ierTbD4
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 25 ноября 2018 г.