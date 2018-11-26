Американский актер Уилл Смит и пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сняли серию видео, сообщает «Советский спорт».

Сюжет роликов — это попытки голливудской звезды поучаствовать в Гран-при Абу-Даби вместо гонщика.

«Эй, Льюис, извини, извини. Тут такое дело, послушай, это единственная возможность в моей жизни, а ты уже выиграл чемпионат. Наплюй ты на гонку! Никто не заметит разницы, ты черный, я черный. Им всем безразлично. Извини, дружище», — сказал Смит связанному британскому спортсмену, после чего вышел к болиду Хэмилтона в его шлеме.

Однако команда гонщика заметила подмену и вывела Смита из боксов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram You better win bro… 😤🤣 @willsmith 🐐 Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) 25 Ноя 2018 в 4:30 PST

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