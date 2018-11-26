Турция обеспокоена сообщениями об обстреле украинских судов в Азовском море, в результате чего есть раненые.

Как передает «Анадолу», об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Турция следит за событиями и ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе и обеспокоена сообщениями о ранении военных в результате обстрела украинских судов», — говорится в заявлении.

Турция как страна, расположенная в регионе Черного моря, считает, что Керченский пролив нельзя закрывать для прохода судов, отмечается в заявлении.

В заявлении содержится призыв избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность, уважать международное право, проявить здравый смысл и сдержанность, чтобы избежать роста напряженности.

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