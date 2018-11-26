Житель Греции Теоклитос Проестакис (Theoklitos Proestakis) бросил прибыльную работу стоматологом и потратил все деньги на создание приюта для животных. Такое решение он принял после того, как встретил истощенных щенят на свалке в родном городе Иерапетра. Как передает Лента.ру, о своей жизни с собаками и кошками он рассказал изданию iefimerida.

Проестакис проходил мимо свалки несколько лет назад. Грек увидел оставленных там животных и начал подкармливать. Вскоре местные жители принялись жаловаться на него, поскольку планировали усыпить мешающих им собак.

Он продал свой дом и фургон, собрал все заработанные на стоматологии деньги, чтобы вылечить найденных дворняжек. По информации портала The Dodo, он какое-то время работал в ночном клубе и накопил достаточно средств, чтобы открыть приют.

Он выкупил землю и начал подбирать бездомных животных. В месяц Проестакис тратил 1,3 тысячи евро (более 97 тысяч рублей) на корм и 700 евро (более 52 тысяч рублей) на лечение. Грек признался, что ветеринары отказываются бесплатно лечить животных, и он принимает этот факт.

Когда у него кончились деньги, он не знал, что делать, и собирался продать приют. Ситуацию изменила статья в издании The Daily Mail, выпущенная в 2015 году: ее автор рассказал историю Проестакиса и опубликовал снимки животных. После этого огромное число людей со всего мира принялись писать греку с желанием пожертвовать ему деньги.

На данный момент в приюте Проестакиса живут более 500 питомцев. Он работает по 20 часов в день: просыпается в 6 часов утра, кормит всех, а затем трудится до ночи.

Minval.az