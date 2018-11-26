Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал томатов на $144 млн 672 тыс..

Об этом сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 141,204 тыс. тонн томатов на сумму $144 млн 672тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился на 6,9%, в стоимостном — на 12,3%», — сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В январе-сентябре 2018 года в Россию экспортировано 140,548 тыс. тонн (99,5% всего экспорта) на сумму $144 млн 206,78 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 6,4%, в стоимостном — на 12,3%», — отметили в правительстве.

В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.

Minval.az