Минимум 500 человек из каравана беженцев, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли в воскресенье, 25 ноября, попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США. Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает Deutsche Welle.

U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:

“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZ pic.twitter.com/U0voEg1yAs

— ABC News (@ABC) 25 ноября 2018 г.