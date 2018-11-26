Личный состав Службы безопасности Украины приведен в полную боевую готовность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Усилены контрразведывательные меры, чтобы не допустить на территории Украины других провокаций спецслужб России и дестабилизации в стране.

Следователи СБУ и военной прокуратуры проводят следственные действия в рамках уголовного дело ст.437 УК — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, отмечает портал Liga.net.

Вооруженные силы Украины также приведены в полную боевую готовность в ответ на агрессию России в Азовском море. В усиленном режиме работают пограничники и полиция.

25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который с малыми бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.

Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в РФ.

Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют «защитой госграницы».

Minval.az