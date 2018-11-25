В Минске завершился международный песенный конкурс «Детское Евровидение 2018», в котором приняли участие конкурсанты из 20 стран.

Как сообщает 1News, по результатам голосования профессионального жюри и телезрителей победителем конкурса стала представительница Польши Роксана Вегель с песней «Anyone I Want to Be».

Представительница Азербайджана 13-летняя Фидан Гусейнова с песней «I Wanna Be Like You» заняла 16-е место с результатом в 47 баллов, 17 из которых были даны в результате голосования профессионального жюри и 30 получены по результатам online голосования.

Вот как проголосовало профессиональное жюри за Азербайджан на «Детском Евровидении 2018».

— Албания – 6 баллов

— Ирландия – 3 балла

— Италия – 4 балла

— Уэльс – 3 балла

— Мальта – 1 балл

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