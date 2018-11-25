Скрывающийся от российского правосудия бизнесмен Тельман Исмаилов встретился с журналистами НТВ и прошел тест на детекторе лжи.

Тельмана Исмаилова подозревают в России в организации двойного убийства. Так, два бизнесмена — Юрий Брылев и Владимир Савкин — были убиты 16 мая 2016 года. Их застрелили в автомобили Land Cruiser, на заднем сиденье которого находился некий Мехман Керимов. Именно он с первого дня обвинялся в этом убийстве и сознался в этом, утверждая, что ответил расправой на оскорбления. Однако в правоохранительных органах РФ заявили о существовании видеозаписи, на которой Керимов встречается с Рафиком Исмаиловым — родным братом Тельмана Исмаилова. Отсидев полтора года под следствием и понимая, что ему грозит пожизненное, Керимов пошел на досудебное соглашение со следствием и поменял показания. Он заявил, что двойное убийство было заказным, а заказчик — Тельман Исмаилов. Эта новость с далекой Родины сильно испортила настроение беглому олигарху.

Во время допроса Исмаилов признал, что знаком с исполнителем убийства, но не виделся и не общался с ним уже 14 лет. Также Исмаилов Исмаилов не скрывает, он действительно знал одного из погибших бизнесменов — встречался с ним один раз в 2015 году. Но ни с одним из погибших у него не было никаких финансовых отношений, уверяет бывший олигарх.

По версии сыщиков, Тельман Исмаилов по телефону дал указание своему брату Рафику «решить вопрос» с бизнесменом Савкиным. Однако на детекторе лжи Исмаилов называет эти обвинения «бредом».

«Если я виноват, не надо мне там 13 лет, 20 лет… Пожизненно, расстрел — я готов! Ну, вот я, живой человек — я готов! Я настолько уверен, что он врет!», — заявил бизнесмен.

Minval.az