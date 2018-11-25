Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана» распространило заявление в связи с посещением Российской Федерации Бако Саакяным, представляющимся «главой» созданного на оккупированных азербайджанских территориях сепаратистского режима.

Авторы заявления выступили против выдачи представителям созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного сепаратистского режима разрешений на посещение различных государств, в том числе США, России и Франции, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«США, Франция и Россия, являющиеся сопредседателями МГ ОБСЕ, не предпринимают никаких шагов для предотвращения въезда Бако Саакяна на свои территории, что противоречит взятым ими на себя обязательствами по решению конфликта», — говорится в заявлении.

Minval.az