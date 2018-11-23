26 ноября на исторической сцене Большого театра Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов представят российской публике новую программу Verdi Gala, состоящую из виртуозных арий Джузеппе Верди. Как пишет Robb Report, этот концерт станет первым совместным выступлением прославленной пары в Большом театре.

Помимо Нетребко и Эйвазова в вечере примут участие специальные гости — мировые звезды Долора Заджик и Эльчин Азизов. Долора Заджик — меццо-сопрано, американская певица, чей голос The New York Times назвала «одним из величайших голосов в истории оперы». Эльчин Азизов — выдающийся баритон, Народный артист Азербайджана, солист Большого театра с 2008 года.

Анна Нетребко стала первым в истории классической музыки исполнителем, вошедшим в Time-100 — список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Обладатель почетного звания Kammersängerin («каммерзенгерин») за работу в Венской государственной опере, певица выступает на всех крупнейших оперных площадках мира — от миланского театра La Scala до Метрополитен-опера. Критики отмечают, что совместные концерты Нетребко с оперным певцом Юсифом Эйвазовым отличаются особенной трогательной энергетикой.

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