Бывший нападающий сборной Азербайджана по футболу Вугар Надиров прокомментировал изданию «Азериспорт» последние результаты «милли».

«Наша сборная показывала неплохую игру перед матчем против Косово и одерживала заслуженные победы. Но с Косово у нас ничего не получилось, мы будто без охоты играли. Не знаю, почему. Могу сказать лишь то, что наша сборная неслаба, просто игра не пошла. При всем при этом, было видно, что Косово нас сторонится. Конечно, это поражение плохо повлияет на главного тренера и игроков. Так было всегда.

Проигрывать плохо. Но со временем все пройдет. Уверен, что с Гурбаном Гурбановым наша сборная добьется лучших результатов и обрадует всех», — сказал Надиров.

Minval.az