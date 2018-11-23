23 ноября Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового административного здания Отдела капитального строительства, которое сдано в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщает МО АР.

Министру обороны было сообщено, что здание имеет центральную отопительную систему, электричество, водоснабжение и состоит из служебных и других помещений, предусмотренных для отделений контроля, проектирования, финансов и технического отделения. Все помещения оборудованы мебелью и оснащены линиями коммуникации.

После открытия здания и ознакомления с территорией, Министр обороны дал указания в связи с улучшением в дальнейшем служебных, социально-бытовых и жилищно-коммунальных условий военнослужащих.

Minval.az