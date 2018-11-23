Замминистра энергетики Натиг Аббасов, освобожденный от должности распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 ноября, заявил, что он уволился по собственному желанию.

«У меня было некоторое беспокойство в связи с состоянием нервной системы. Поэтому я принял решение уйти. Я благодарю президента за то, что он принял мое обращение. Я всегда солидарен с правительством. Время покажет, чем я буду заниматься в дальнейшем. Это государство сформировало меня, куда направит, туда я и пойду», — сказал он Репорт.

Н.Аббасов также прокомментировал слухи о плохих взаимоотношениях с министром Пярвизом Шахбазовым: «Хотя распоряжение было дано несколько дней назад, пока я работаю, собираю свои документы. Я не из тех, кто обижается и уходит, или кого выгоняют. Министр – прекрасный человек, и у меня никогда не было проблем с ним».

Minval.az