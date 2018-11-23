Какие силы помешали сотрудничеству Анкары и Москвы?

Ситуация вокруг Карабаха может стать очередной проверкой партнерских отношений Москвы и Анкары. Во всяком случае, именно на такой вывод наталкивают заявления пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына на конференции по теме: «Отношения между Россией и Турцией: сформировать будущее».

Выступая перед участниками форума, Калын не только рассказал о том, как Анкара и Москва преодолевали кризис после того, как в турецком небе был сбит российский военный самолет, а в Анкаре был убит посол РФ. Пресс-секретарь Эрдогана весьма подробно остановился на армяно-азербайджанском нагорно-нагорно-карабахском конфликте. «Российская Федерация, в рамках тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, играет важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта», — отметил Калын. Он с сожалением констатировал, что из-за того, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ до настоящего времени не продемонстрировали ожидаемой эффективности, нагорно-карабахский конфликт продолжает сохраняться до сих пор. Особо подчеркнул: «Наша позиция в этом вопросе предельно ясна. Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских территорий, — заявил Ибрагим Калын. — От этого больше всего выиграет сама Армения». Он также заметил, что никаких «предрассудков» в отношении Армении у Турции нет.

Но главная сенсация была в другом. Как отметил Калын, Турция выступила с рядом инициатив, касающихся конфликта. По его словам, они тесно сотрудничали с российскими партнерами в данном вопросе, однако в результате вмешательства каких-то сил процесс провалился. О каких силах идет речь, Калын не конкретизировал. Оставив широчайшее поле для версий, кто же разрушил столь многообещающее партнерство.

Сказать, что это прозвучало интригующе, особенно для южнокавказской аудитории — ничего не сказать.

Проще всего, конечно, предположить, что речь идет о FETO. С этой группировкой, в частности, был связан Алтынташ, стрелявший в Анкаре в посла РФ Карлова, в СМИ появлялись и утечки, что летчик, сбивший российский самолет, был в числе путчистов (официально, впрочем, последнее не подтвердили). И для кого-то соблазнительно было бы «перекинуть мостик», что, мол, партнерство Анкары и Москвы разрушили зловредные дяди в пробковых шлемах, которые стремились не допустить возникновения в политике Анкары новых ориентиров и векторов, и вообще Россия белая и пушистая, она и есть настоящий друг Баку и Анкары, а вот такие-сякие американцы…

Только вот с реальностью эта выгодная и привлекательная для кого-то версия стыкуется не очень. Во-первых, сегодня озвучивать и раскрывать такие подробности Анкаре явно не с руки. Между США и Турцией идет отчетливый процесс «сближения» и «потепления», дело это тонкое и деликатное. К тому же не кто иной, как Ибрагим Калын, назвал ошибочными утверждения о смене внешнеполитических приоритетов Турции. По его словам, как только Турция налаживает тесные связи со странами Ближнего Востока, Азии, Африки, Россией или странами Латинской Америки, это расценивают как попытку сменить приоритеты во внешней политике. В переводе с дипломатического это означало, что Анкара оставляет за собой право с кем-то дружить, но вот поднимать тревогу (или развешивать радужные прожекты)на тему «Турция завтра выйдет из НАТО!» уж точно не стоит. Тем более что у Москвы и Анкары предостаточно «точек», где их позиции и интересы входят в жесткий клинч. Турция не признала аннексию Крыма, о чем напомнил Калын. В Анкаре открыто обещали президенту Украины Петру Порошенко поддержку в случае «горячего сценария» в Азовском море. По-прежнему не удается прийти к общему согласию в Сирии. Намечаются более чем острые разногласия в Ливии.

И если присмотреться повнимательнее, то становится понятно, что еще одной точкой, где интересы России и Турции разошлись, является Карабах.

Просто лучше не забывать тот самый «общий план». Где уже наличествует и статус Армении как форпоста России, и оружейные подарки, весьма слабо замаскированные под «целевой оборонный кредит», и многое другое. В самом деле, трудно представить себе, какое количество лапши на тему «Москва хорошая, американцы плохие» надо навесить на уши, чтобы через нее, во-первых, не было видно «Искандеров» и прочего оружия, подаренного Армении. А во-вторых, не было слышно оттенков дипломатической риторики Москвы. Особенно в сравнении не только с Анкарой, но и с Вашингтоном. Напомним: еще на стадии подготовки визита в регион советника президента США Джона Болтона американские дипломаты прямо заявили, что урегулирования в Карабахе без вывода армянских войск из оккупированных азербайджанских земель не будет. А вот российские дипломаты выдали у микрофона только невнятные рассуждения на тему «сторонам надо самим прийти к миру» и даже не подумали напомнить своему форпосту, что войска с чужой территории надо убрать. Более того, заявление Джона Болтона, что Вашингтон ждет от Никола Пашиняна по завершении выборов «решительных шагов» в Карабахе, вызвало нескрываемое раздражение на Смоленской площади. И вполне логичные вопросы экспертов: надо ли так понимать, что Москва желала бы сохранить конфликт «в рабочем состоянии»? Или же ее не устраивает то, что США напомнили ее форпосту о необходимости вывести войска?

И все это как минимум наталкивает на мысль, что Ибрагим Калын имел в виду «некие силы» внутри самой же России. Где, во-первых, предпочитают играть на конфликтах, а не добиваться их урегулирования, а во-вторых, считают Армению своим «любимым форпостом» со всеми вытекающими. Вернее даже, давал России этакую «лазейку для выхода» и для спасения российско-турецкого партнерства в Карабахе.

Конечно, если в Москве воспользуются предоставленной Турцией возможностью и вернутся к сотрудничеству с Анкарой на карабахском направлении, это действительно может подтолкнуть процесс урегулирования. Но в реальности в РФ пока что не демонстрируют конструктивной позиции в Карабахе. Вернее, вообще не выказывают готовности и способности учитывать еще чьи-то интересы и даже границы, кроме своих, и не только на Южном Кавказе.

Только вот отношения с Азербайджаном и Карабах — не та «тема», где в Анкаре легко пойдут на уступки ради сохранения экспорта помидоров или притока российских туристов в Анталью.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az