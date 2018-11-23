ОАО «Азерэнержи» (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) приступило к работам по модернизации энергосистемы, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«Мероприятия по реконструкции проводятся с целью предотвращения каких-либо проблем в сфере энергетической безопасности, бесперебойного и качественного обеспечения потребителей электроэнергией», — отметили в Азерэнержи.

Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся.

К такому заключению пришла специальная Госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, во главе с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым.

Minval.az