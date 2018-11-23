24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможен моросящий дождь. Сильный северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, в горных территориях снег. В Лянкяран-Астаринской зоне осадки могут принять интенсивный характер. На отдельных территориях будет туман. Временами усиливающийся западный ветер днем перейдет в восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в высокогорьях 2-7 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.

Minval.az