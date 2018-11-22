Настоящее имя Владимира Попова, обвиняемого в попытке организации переворота в Черногории, — Владимир Моисеев, и он сотрудник ГРУ, выяснили Bellingcat и The Insider.

В 2006-2009 года Моисеев проходил подготовку в военной части 48427 в Москве, которая относится к спецназу ГРУ. В этой же части служил Никита Минин, фигурирующий в деле о попытке смены власти в Черногории. Минин, указывают авторы расследования, пользуется своей настоящей фамилией.

С 2015 года, по данным Росреестра, Моисеев и его семья проживают в московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Мишкиным, также известным как Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей.

Уголовное дело о подготовке госпереворота в Черногории возбудили осенью 2016 года. По версии следствия, сербские и черногорские националисты хотели захватить здание парламента в день выборов, совершить покушение на премьер-министра страны Мило Джукановича, сменить власть и в итоге помешать Черногории вступить в НАТО.

Черногорские правоохранительные органы заявляли, что к попытке переворота причастны российские спецслужбы. В розыск среди прочих были объявлены россияне Эдуард Широков (его настоящее имя — Эдуард Шимаков) и Владимир Попов, которые, по версии следствия, организовали переворот. Власти России обвинения в причастности к попытке смены власти в Черногории отрицают.

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