Туркменистан и Азербайджан могли бы использовать потенциал сотрудничества в области экономики и в экономической интеграции на региональном и международном уровне.

Об этом сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в четверг на встрече один на один с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ашхабаде.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Позвольте выразить Вам большую благодарность за то, что Вы приняли наше приглашение посетить с официальным визитом вашу соседнюю, братскую страну — гостеприимный Туркменистан. Благодарны членам Вашей делегации.

Вы знаете, в Туркменистане и Азербайджане народы всегда имели древние, богатые духовные традиции. То есть, мы всегда, во все времена имели такой огромный потенциал, возможности, и нам отрадно, что и Туркменистан, и Азербайджан этот потенциал используют на современном этапе. Мы видим это на политической арене, в наших экономических вопросах, во многих других сферах. Поэтому, исходя из этого, у нас есть мощный резерв, который мы могли бы использовать не только на благо наших народов, но и на региональном и международном уровне. Самое главное то, что все это мы используем. Мы являемся членами очень авторитетных международных структур, таких, как Организация Объединенных Наций», — сказал Президент Туркменистана.

Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и Азербайджан сегодня воплощают в жизнь Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

«У нас общее видение в отношении таких вопросов, как стабильность и безопасность не только в регионе, но и во всем мире. Исходя из наших возможностей, я хотел бы также сказать, что мы могли бы использовать наш потенциал сотрудничества в области экономики и в экономической интеграции на региональном и международном уровне. Поэтому, конечно, мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Как я уже упомянул, у нас очень много хороших возможностей. У нас общие корни, история, менталитет, национальные особенности, и мы очень правильно делаем, что патриотически передаем это подрастающему поколению, привлекая к этому деятелей искусства, творческую интеллигенцию.

Как видите, сегодня мы очень многое делаем не только между собой, двумя государствами, но и в региональном и мировом масштабе. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и Вас, прежде всего, за то, что Вы делаете, за Вами большой личный вклад в укрепление уз дружбы между Туркменистаном и Азербайджаном. Хотел бы пожелать Вам больших успехов в Вашей государственной деятельности и передать братскому народу Азербайджана пожелания всех благ. Рады еще раз сегодня Вас видеть. Добро пожаловать», — отметил Бердымухамедов.

Minval.az