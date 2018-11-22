Азербайджан и Туркменистан играют важную роль в вопросах регионального сотрудничества, укрепления безопасности в регионе.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на встрече один на один с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде.

«Спасибо, уважаемый господин Президент. Я, в первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за приглашение посетить братский Туркменистан. Со вчерашнего дня, когда я вступил на Вашу землю, я чувствую себя как дома. Это благодаря гостеприимству братского туркменского народа, благодаря вашему личному гостеприимству.

В Азербайджане вас знают как большого друга нашей страны. Вы очень много делаете для укрепления братских отношений между нашими странами. Также хотел бы использовать возможность и поздравить вас и весь братский народ Туркменистана с огромными достижениями в развитии, укреплении роли Туркменистана на международной арене, за то, что Вы очень много внимания уделяете национально-духовным ценностям и очень бережно храните традиции своего народа, передаете это новым поколениям.

Как Вы отметили, у нас общие корни, и это нас объединяет. Мы хотим еще больше сближаться на основе наших традиций, истории, общей культуры, мировоззрения. Поэтому думаю, что мой визит послужит делу укрепления наших братских отношений.Я согласен с Вами, что наши страны играют важную роль и в вопросах регионального сотрудничества, укрепления безопасности в регионе», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что обе страны отличают высокий уровень стабильности, высокий уровень развития.

«Вы очень правильно отметили, что наши страны очень активно осуществляют преобразования в рамках Целей устойчивого развития ООН. По большинству показателей мы уже не то что выполнили, перевыполнили то, что было намечено. Это видно любому человеку, который приезжает в Туркменистан, видит как развивается Ваша страна, какие создаются условия для граждан, как растут экономика, промышленный потенциал.

Мы радуемся в Азербайджане Вашим успехам. Мы уверены, что под Вашим мудрым руководством братский народ Туркменистана и дальше будет идти по пути прогресса. Конечно же, используя такие хорошие возможности, надо укреплять сотрудничество. И мы как раз этим занимаемся. Уверен, что визит будет в этом направлении очень плодотворным. Экономическое взаимодействие, сотрудничество в транспортной сфере, промышленная кооперация – очень много тем для обсуждения. Уверен, что мы добьемся поставленных целей. Еще раз хочу поблагодарить Вас за теплый прием и гостеприимство», — отметил глава государства.

Minval.az