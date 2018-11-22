Согласно протоколу заседания Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне, делегация Военно-воздушных сил Азербайджана принимает участие в проходящем в Анкаре в планирующем заседании военных учений “Анатолийский феникс” и “Анатолийский орел”, которые будут проведены в 2019 году в Турции, сообщает МО АР.

В городе Пынархисар (Турция) проводятся многонациональные учения «Eternity-2018» с целью защиты нефте- и газопроводов, проведения обмена опытом и повышения взаимослаженности среди вооруженных сил Азербайджана, Турции и Грузии.

Командно-штабное учение при компьютерной поддержке впервые проводится на полигоне и с привлечением подразделений всех трех государств одновременно.

Minval.az