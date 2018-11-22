В рамках очередного этапа по реконструкции станции метро «Бакмил» над платформой устанавливаются навесы.

Об этом говорится в четверг в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».

«Навесы будут защищать пассажиров, а также оборудование станции от осадков и иных неблагоприятных природных факторов. В целом, на единственной открытой станции, введенной в эксплуатацию в 1979 году, впервые проводится работа по капитальному ремонту и реконструкции. В частности, производится ремонт, восстанавливаются устройства и оборудование станции, а также заменяется инфраструктура, не отвечающая современным требованиям», — говорится в сообщении ЗАО.

Согласно сообщению ремонтные работы близятся к завершению.

Отмечается, в рамках работ по реконструкции заменены все линии коммуникации, построена новая канализационная линия, а также проложена линия водопровода, проведена работа по благоустройству.

«В этой связи также добавим, что лужи, которые образовывались ранее перед станцией во время дождя, теперь не будут появляться. Проведены все необходимые меры и обновлена дренажная система. Как отмечалось ранее, были созданы условия для пользования пассажирами станцией и обновлена платформа станции. Полностью была реконструирована сначала одна, а затем и друга часть платформы», — отмечается в сообщении.

«Завершилось проведение линий электропередач. В настоящее время ведется работа по установке люстр. Также обновлены двери и окна. Кровельные покрытия были обновлены долговечными современными материалами, фасады станции укреплены балками. Первый этаж станции после этого будет использоваться лишь в служебных целях. Ремонтные работы на этом этаже близятся к завершению. В рамках проводимых работ также полностью реконструирована дорога станции метро. Дорога была приведена в соответствие с требованиями платформы, после соответствующих подготовительных мер были проложены железобетонные шпалы», — говорится в сообщении ЗАО.

Minval.az