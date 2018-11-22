Пресечена попытка четырех граждан Ирана перейти границу Азербайджана по поддельным паспортам.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной погранслужбы, итальянские паспорта прибывших в Азербайджан авиарейсом Тегеран-Баку граждан Ирана Абдикорда Али Гуламриза, 1969 года рождения, Эбрахимниаомрани Арзу Гуламали, 1978 года рождения, Абдикорда Афшина Али, 2015 года рождения и Абдикорда Афаг Али, 2001 года рождения, вызвали подозрения. При более глубоком лабораторном исследовании было установлено, что паспорта являются фальшивыми.

Во время разбирательства при них был обнаружены иранские паспорта, согласно которым они 17 ноября вылетели из Тегерана в Стамбул и день спустя вернулись обратно. Предполагается, что поддельные итальянские паспорта они приобрели именно в Турции.

После соответствующего расследования задержанные были депортированы из страны.

Minval.az