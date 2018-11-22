23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, местами переменные осадки. Северо-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана 23 ноября ожидаются переменные осадки. На некоторых территориях осадки примут интенсивный характер, в горных и предгорных районах есть вероятность снега. Местами будет туман. Днем западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 22-23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. С вечера 23 ноября по утренние часы 24 ноября прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого временами усилится. Ожидается. что нестабильные погодные условия в районах Азербайджана продлятся до 25 ноября.

Minval.az