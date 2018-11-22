Несмотря на то, что в Ашхабаде начались перебои с поставками продуктов в госмагазины, жители периферии едут в столицу, в надежде купить дешевый хлеб, муку и масло.

Как пишет «Хроника Туркменистана», регулярно в Ашхабад приезжают жители города Сердар. По их словам, в магазинах родного города сократили нормы выдачи муки с 6 кг на человека в месяц до 10 кг на всю семью. При этом у них требуют копии паспортов и свидетельств о рождении детей.

В Ашхабаде они просят более состоятельных родственников или знакомых отдать им свою норму дешевой муки, так как сами они не могут себе позволить закупаться в более дорогих частных магазинах.

Купив пару лепешек, буханок хлеба или 3-4 кг муки, жители Сердара возвращаются назад на автобусах.

Дорожная полиция отлавливает иногородние автомобили на выезде из Ашхабада и запрещает вывозить продукты. Пока, однако, по-прежнему неясно было ли это распоряжением руководства полиции или личные «инициативы» постовых.

В автобусах, выезжающих из столицы людей не проверяют.

Тем временем, ситуация в госмагазинах Ашхабада также ухудшается. Муку и хлеб завозят нерегулярно. Перед магазинами постоянно дежурят люди, многие из которых закупают дешевые продукты и потом перепродают их в частные магазины. На возмущения людей, которые покупают хлеб для себя, они отвечают, что другой работы у них нет и им тоже нужно кормить семьи

В очередях часто вспыхивают словесные перепалки и даже драки. Например, 7 ноября в Ашхабаде в результате массовой драки были разбиты витрины в продуктовом магазине , идущей вдоль железной дороги.

Уже неделю в магазинах нет растительного масла «Ахал». По словам продавцов, масла нет из-за неурожая хлопка в этом году, из которого оно производится. В частных магазинах бутылка «Ахала» продается намного дороже. Однако продают это масло скрытно, опасаясь проверок.

Minval.az