Азербайджанский опыт работы с молодежью чрезвычайно важен и полезен для Казахстана, заявила сегодня в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» заместитель министра общественного развития Казахстана Жулдыз Омарбекова на полях Международного азербайджано-казахстанского молодежного форума.

«Прежде всего, мне бы хотелось поприветствовать весь азербайджанский народ и поблагодарить за гостеприимство. Братские государства Казахстан и Азербайджан очень похожи друг на друга, и мы всегда говорим, что по гостеприимству с нами могут конкурировать только азербайджанские братья. То, как азербайджанцы встречают гостей, составляет целую культуру. Мы, конечно, за это благодарны», — прежде всего сказала она.

«В прошлом году главы наших государств Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев договорились о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Это необходимо, поскольку молодежь в наших странах составляет более 30% населения, и будущее находится в ее руках – взаимодействовать и строить новое будущее будет именно сегодняшняя молодежь. Поэтому было принято решение проводить совместные форумы, площадки для обмена лучшими идеями, где наши молодежные лидеры смогут друг с другом встречаться», — напомнила Жулдыз Омарбекова о том, как был основан современный азербайджано-казахстанский молодежный форум.

«Только вчера я ознакомилась с идеей азербайджанского правительства о создании фонда, нацеленного на поддержку участия талантливой молодежи в различных конкурсах и конференциях. Это прекрасный опыт, который будет полезен Казахстану. Представители правительства Азербайджана, в свою очередь, многое почерпнули в опыте молодежной политики Казахстана», — обратила внимание замминистра общественного развития РК.

«В прошлом году данный форум проводился в Актау, в этом году его принимает Баку, а в следующем году мы ждем азербайджанских коллег в Астане. Как же приятно дружить и обмениваться хорошим опытом. По итогам сегодняшнего форума мы соберем все лучшие идеи, которые помогут нам взаимодействовать, и обязательно будем поддерживать эти идеи на государственном уровне», — заключила Жулдыз Омарбекова.

Minval.az