21 ноября в Баку состоялась трёхсторонняя встреча между Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, начальником Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи были всесторонне обсуждены военно-политическая ситуация в регионе и проблемы региональной безопасности, а также состоялся широкий обмен мнениями по перспективам трёхстороннего военного сотрудничества.

Стороны, отметив негативное воздействие международного терроризма и агрессивного сепаратизма на мир, стабильность и развитие в регионе, особо подчеркнули важность совместных действий по противостоянию угрозам, направленным против безопасности государств.

Делегации рассмотрели перспективы военного сотрудничества, проведение трехсторонних военных учений и ряд других направлений совместной деятельности.

В завершение по итогам встречи был подписан совместный протокол и организован брифинг для представителей средств массовой информации.

Minval.az